Taksiye binmeye çalışan çocuklu kadının eşi olduğu öne sürülen şahıs tarafından yumruklandığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilecik'in Dedeoğlu Caddesi üzerinde kimliği tespit edilemeyen bir adam, kucağında çocuk bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına yumruk attı.

Bağırıp, hakaretler de eden adam daha sonra kadın ile birlikte taksiye binip, bölgeden uzaklaştı.

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alarak olayla ilgili araştırma başlattı.

Bilecik'te yol ortasında kadını yumrukladı VİDEO