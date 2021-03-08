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    Bilecik'te yol ortasında kadını yumrukladı

    Taksiye binmeye çalışan çocuklu kadının eşi olduğu öne sürülen şahıs tarafından yumruklandığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 19:55
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    Bilecik'te yol ortasında kadını yumrukladı

    Bilecik'in Dedeoğlu Caddesi üzerinde kimliği tespit edilemeyen bir adam, kucağında çocuk bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına yumruk attı.

    Bağırıp, hakaretler de eden adam daha sonra kadın ile birlikte taksiye binip, bölgeden uzaklaştı.

    POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

    8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alarak olayla ilgili araştırma başlattı.

    Bilecik'te yol ortasında kadını yumrukladı VİDEO

    Bilecik te yol ortasında kadını yumrukladı #1

    Bilecik te yol ortasında kadını yumrukladı #2

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