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    Bilecik'te yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

    Bilecik’te kaldığı yurtta fenalaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 23:18
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    Bilecik'te yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

    Bilecik'te hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı.

    İLK MÜDAHALEYİ PARAMEDİK ÖĞRENCİLERİ YAPTI

    Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bilecik te yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi #1

    MİDE KELEPÇESİ TAKTIRDI

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu’nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi.

    Berberoğlu’nun Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

    Bilecik te yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi #2

    Bilecik te yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi #3

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