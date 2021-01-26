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    Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı

    Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve fuhşa teşvik ile yer temin ettiği belirlenen şüpheliler tutuklandı. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen Özbek kadın, koruma altına alındı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 14:09
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    Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı

    Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş çetelerine yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, kentte fuhuş amacıyla yer temin ettiği ve aracılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Eş zamanlı 7 eve düzenlenen baskında şüpheliler A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K. ,İ.K. ve E.İ. örgütlü olarak ‘fuhuş, fuhuşa teşvik veya yer temin etme’ suçlarından gözaltına alındı.

    PARALARA VE MATERYALLERE EN KONULDU

    Evlerde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, 19 adet farklı markalarda cep telefonu, kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 518 lira, 400 dolar, 200 Sun Özbek parası ele geçirildi.

    Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı #1

    ÖZBEK KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

    Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen Özbek uyruklu bir kadın ise koruma altına alındı.

    Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı #2

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Yabancı uyruklu kadınları, Bilecik’e getirerek fuhuş yaptırdığı iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece ‘fuhuşa teşvik ve yer temin etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


    Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı #3

    Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı #4

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