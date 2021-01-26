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Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı

Bilecik’te zorla fuhuş yaptırılan Özbek kadın, korumaya alındı

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve fuhşa teşvik ile yer temin ettiği belirlenen şüpheliler tutuklandı. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen Özbek kadın, koruma altına alındı.