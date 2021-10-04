Bilecik'ten hızlı trene binen yol boyunca kendi koltuğuna oturamadı

Yolculuk yapmak için hızlı treni kullanan vatandaş valiz yoğunluğu nedeni ile sıkıntılı bir yolculuk yaşadı. Kadın yolcu, durumdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Koronavirüse rağmen toplu taşıma araçlarında ve şehirler arası yolculuklarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Otobüslerin yanı sıra trenlerde de yoğunluğun yaşandığı görülüyor.

İstanbul-Konya seferi yapan Yüksek Hızlı trene (YHT) Bilecik'ten 6'ncı vagona bilet alan Saliha Çalışkan isimli bir yolcu, vapon kapısının bozuk olması nedeni ile 5'inci vagona yönlendirildi

KENDİ YERİNE OTURAMADI

Trenin hemen hemen her bölümünün valizlerle dolu olması sebebi ile ilerleyemeyen Çalışkan, durumu yetkililere iletti.

Görevliler tarafından başka bir koltuğa oturtturulan yolcu, Eskişehir istasyonundan koltuk sahibinin gelmesi ile kaldırıldı.

Kendi yerine oturamayan ve 1 saat boyunca ayakta yolculuk yapan genç kadın için çözüm yeniden boş bir yere oturtmak oldu.

"KENDİ VAGONUMA İLERLEMEM İMKANSIZDI"

Yaklaşık 1,5 saat ayakta yolculuk yapan Saliha Çalışkan, "Bilecik'ten bindim, Konya'ya gitmek için. Benim oturacağım yerin kapısının arızalı olduğunu söyleyerek, 5'inci vagona binerek ilerlememi istediler. Trende yolcu ilerleme yeri, valiz koyma alanı, açılan yolcu indirme kapıları bavul doluydu. Kendi vagonuma ilerlemem imkansızdı. Hostes arkadaşlara 2 kere düğmeye basmama rağmen onlar da ilerleyemedikleri için gelemediler. Sonra yarım saat yolculuk yaptıktan sonra beni başka bir yere oturttular.

Eskişehir'e geldiğimde ise yerin sahibi gelince tekrar ayakta kalmak zorunda kaldım. Yaklaşık böyle 1 saat yolculuk yaptıktan sonra beni başka bir yere daha oturttular. Yaklaşık 3,5 saat yolculuğun 1,5 saati ayakta gittim. Konya'ya indiğimizde kapıların açılması ile valizler yere döküldü" dedi.



