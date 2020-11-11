Bilirkişi, şırınga çikolatadan ölen 7 yaşındaki Mert Yağız'ı asli kusurlu buldu

Bilirkişi raporuna göre, Ankara'da okul kantininde satılan şırınga şeklindeki çikolatayı yerken ölen ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, asli kusurlu bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

Köksal, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

7 yaşındaki Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, iki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

ÖLÜMÜNDEN ASLİ KUSURLU SAYILDI

Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporunda Köksal’ın, kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığının ifade edildiği kaydedildi.

İKİ SANIĞA DAVA AÇILDI

İddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi N.Y. ile ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T.’nin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6’şar yıla kadar hapisleri istendi.

Y.T.’nin piyasaya sürdüğü ürün üzerine “Elle çıkarılması gerek, ağızla çıkarılması tehlikeli” uyarısı yazdırmadığı gerekçe gösterildi.



"TEDBİRSİZ VE DİKKATSİZ DAVRANMASI SONUCU KENDİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporunda, "Plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Köksal’ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

KÖKSAL AİLESİ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, iddianameye ilişkin yaptığı açıklamada, "İddianame, hukuka aykırı biçimde çocuğun asli kusurlu sayıldığı bir rapora dayanılarak hazırlanmıştır. Bu durumun kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir. Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil. Gerekli itirazları yapacağımızı ve konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.