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- Bingöl'de 11 odalı terörist sığınağı imha edildi
Bingöl'de 11 odalı terörist sığınağı imha edildi
Eren Kış-6 operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arazi aramasında bulunan 11 odalı terörist sığınağı, ekipler tarafından imha edildi.
- DHA
- 24.11.2021 - 18:01
- Güncelleme : 24.11.2021 - 18:13
Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren Kış-6 operasyonu kapsamında arazi araması gerçekleştirildi.
Arama sırasında toprağa gömülü haldeki 11 odalı terörist sığınağı tespit edildi.
MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından sığınak içerisinde el dürbünü, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ardından güvenlik güçleri, tespit ettikleri sığınağı imha etti.