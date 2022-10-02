Bingöl'de 112'ye gelen ihbarların yüzde 73'ü asılsız

Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 73'ünün asılsız olduğunu ifade eden personel, vatandaşın duyarlı olmasına çağrı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, asılsız çağrılarla mücadele veriyor.

Bingöl'de, 1 Ocak 2020'ten bu yana gelen 220 bin çağrıdan 60 bininin asıl vaka olduğu belirtilirken, 160 bin çağrının ise gereksiz veya asılsız olduğu bildirildi.

Gerçek vakalara ulaşmakta sıkıntı çekiliyor

Acil çağrılar için kurulan merkeze gelen asılsız ihbarlar sebebiyle gerçek vakalara ulaşmakta sıkıntı çıkardığını ifade eden çağrı merkezi çalışanları vatandaştan duyarlı olmasını beklediklerini vurguladı.

Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 7 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 TL idari para cezası kesilirken, personele sinkaflı cümleler kuran bir kişi hakkında da savcılık tarafından işlem yapıldı.

"Çağrıların yüzde 73’ü gereksiz ve asılsız"

Gelen çağrılardan yüzde 73’ünün gereksiz veya asılsız olduğunu belirten Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, "2022 yılı içinde 220 bini aşkın çağrı geldi. Bu çağrıların 60 bini asıllı yani vakaya dönüşen çağrılar, 160 bini de asılsız veya vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Bu çağrıların yüzde 73’ü gereksiz ve asılsız çağrılardan oluşmakta. Yani vakaya dönüşmeyen bütün çağrıları gereksiz ve asılsız olarak görüyoruz.

Kurumu rahatsız eden 2022 yılı içerisinde 7 kişiye idari yaptırım kararı verdik. Bu da Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 561 lira cezası var. Tekrarlanması durumunda ceza iki katı olarak artıyor, üçüncüsünde ise savcılığa intikal ettiriyoruz. Bir kişiye ise telefonda personelimize ve kuruma sinkaflı sözler söylemiş. Onu da ayrıca hakkında adli soruşturma açılması için savcılığa bildirdik. Vatandaşlara çağrımız, gereksiz ve asılsız yere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramayalım. Çünkü her arama vatandaşın canına veya malına sebebiyet verebilir, olaya erken ulaşmayabiliriz. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sabit veya mobil hattan ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. Ayrıca arayanların konumu otomatik olarak bizim sistemimize düşmektedir." dedi.

"Borç para isteyenler oluyor"

İlginç çağrılar aldıklarını dile getiren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarından Fuat Tanuk ise, "İlginç vakalarımız var, vatandaşlarımız bizi gereksiz yere meşgul ediyor. Borç para isteyenler oluyor, kargom nerede kaldı diye soranlar oluyor. Bizim buradaki görevimiz vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olabilirlerse, biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.