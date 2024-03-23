DHA
Bingöl'ün Solhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde kara yolunun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Hira Ünal'a bir aracın geçmesi için yol verdiği sırada sağ şeritten gelen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Ünal refüjdeki tellerin üzerine düştü.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ünal ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Ünal'ın cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanına defnedildi.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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