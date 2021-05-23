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    Bingöl'de 19 kilo esrar, 110 bin kök kenevir yakalandı

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kilo esrar, 110 bin kök Hint keneveri ele geçirildi.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 17:56
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    Bingöl'de 19 kilo esrar, 110 bin kök kenevir yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu üretildiği tespit edildi.

    OPERASYONDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler bölgede düzenledikleri operasyonla 19 kilo esrar, 110 bin kök Hint keneviri ve 150 metre sulama hortumu ele geçirdi.

    Bingöl de 19 kilo esrar, 110 bin kök kenevir yakalandı #1

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