Bingöl’de 2 milyon 200 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl’de 2 milyon 200 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyon 200 bin lira olan 5'er kilogram metamfetamin ile esrar ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor.

Ekipler tarafından yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, Yolçatı yol kontrol noktasından uygulama icra edildi.

Şüphe üzerine durdurulan otobüse uyuşturucu madde arama köpeği İmla’nın tepki vermesi üzerine aramalar yapıldı.

1 şüphelinin valizinde 200 bin lira değerinde, 4 paket halinde 5 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

2 VALİZDE ARAMALAR YAPILDI

13 Haziran 2021 tarihinde de Yolçatı yol kontrol noktasında icra edilen başka bir uygulamada şüphe üzerine durdurulan otobüste, Ezber ve İmla isimli dedektör köpeklerin de yardımı ile tespit edilen 2 şüpheli valizde aramalar yapıldı.

CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Bir şüphelinin valizinden 2 milyon lira değerinde 5 paket halinde 5 kilogram metamfetamin maddesi çıkarken, diğer 1 şüphelinin valizinden ise 200 bin lira değerinde 60 adet Redmi Note 9 marka gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Valilik tarafında operasyonlara yönelik yapılan açıklamada, “4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.