Bingöl’de 35 yıllık husumet, barış yemeği ile sona erdi

35 yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından amca çocukları arasında başlayan husumet, düzenlenen barış yemeği ile sonlandırıldı.

Bingöl’de amca çocukları olan Barasi aileleri arasında, 35 yıl önce yaşanan kavga sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Aileler arasındaki husumet, barış çabalarına rağmen yıllarca devam ederken Kanaat önderlerinin devreye girmesiyle birlikte bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeği ile sona erdi.

Yemeğe, Barasi ailelerinin yanı sıra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Mustafa Topal ve kurum amirleri katıldı.

Duanın ardından husumet bitti

DHA'nın haberine göre; yemekte, Müftü Mustafa Topal'ın duasının ardından aileler husumeti sonlandırdı.

"Hata yapabiliriz, önemli olan hatalarımızdan ders çıkartmak"

Yemekte konuşan Bingöl Belediye başkanı Erdal Arıkan, "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. İnsan nefsi gereği bazen yanlışlar yapabiliyor. Bu anlamda gerçekten bu güzel toplantıyı tertip edenlere ve barıştırmaya vesile olanlara teşekkür ediyorum.

Yüce peygamberimizin kan davalarında kendi aileleri arasında örnek olması açısından sonlandırdığını biliyoruz. Bu gerçekten bizim için çok önemli bir gösterge.

Hata yapabiliriz, önemli olan hatalarımızdan ders çıkartmak hataları büyütmeyip, bağışlayıp güzellikleri öne çıkarabilmeliyiz. Barasi ailelerine bu güzel ve hoş görülü anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

"Barasi ailesi şeytana prim vermedi"

İl Müftüsü Mustafa Topal da Bingöl halkının balı gibi tatlı, gönlü yumuşak insanlar olduğunu ifade ederek, "Barasi ailesi şeytana prim vermedi, Allah'a ve peygambere kulak verdi. Bir araya gelmenizden Allah da razı." diye konuştu.