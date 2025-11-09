Bingöl'de 4 gündür aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yenimahalle’de 6 Kasım’da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Uzunboy için yakınlarının ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri ile sivil toplum örgütleri arama çalışması başlattı.

4'ÜNCÜ GÜNDE ACI HABER

Aramalar, kaybolmasının 4’üncü gününde sonuç verdi ve Uzunboy’un cansız bedeni bulundu.

Cenazesi otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.