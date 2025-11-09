Bingöl'de 4 gündür aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

- Bingöl'de kaybolan Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un cansız bedeni bulundu.
- Uzunboy için başlatılan arama çalışmaları 4 gün sonra sonuç verdi.
- Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yenimahalle’de 6 Kasım’da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Uzunboy için yakınlarının ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri ile sivil toplum örgütleri arama çalışması başlattı.
4'ÜNCÜ GÜNDE ACI HABER
Aramalar, kaybolmasının 4’üncü gününde sonuç verdi ve Uzunboy’un cansız bedeni bulundu.
Cenazesi otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.