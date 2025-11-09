Abone ol: Google News

Bingöl'de 4 gündür aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Bingöl’de 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy (70), merkeze bağlı Dügernan köyü kırsalında cansız bedenine ulaşıldı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 17:50
  • Bingöl'de kaybolan Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un cansız bedeni bulundu.
  • Uzunboy için başlatılan arama çalışmaları 4 gün sonra sonuç verdi.
  • Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yenimahalle’de 6 Kasım’da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Uzunboy için yakınlarının ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri ile sivil toplum örgütleri arama çalışması başlattı.

4'ÜNCÜ GÜNDE ACI HABER

Aramalar, kaybolmasının 4’üncü gününde sonuç verdi ve Uzunboy’un cansız bedeni bulundu.

Cenazesi otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

