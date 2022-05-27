Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, bahçeye giren köpeklerin saldırısına uğradı

Evlerinin bahçesine giren köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hem kalçasından hem bacaklarından ısırıldı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından kurtarılan çocuğun, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bingöl’ün merkez ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi Okul Sokak'ta, 7 yaşındaki Mustafa Yalçın, evlerinin önündeki bahçeye giren 4 başıboş köpek tarafından uğradığı saldırıda, kalçasından ve bacaklarından ısırıldı.

Çocuğun yardımına, sokaktan geçen bir vatandaş yetişti. Yalçın, yaralı olarak ailesi tarafından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AA’nın haberine göre; Yalçın, Bingöl Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Sitenin dışına çıktı sırada köpek sesleri duyduğunu anlatan Mustafa Yalçın, olay anını ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Koştum, sonra yanıma köpekler geldi, beni ısırdı. Dört köpek vardı."

“Mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız?”

Baba Nedim Yalçın da mahallelerinde daha önce de bir kız çocuğuna saldırıda bulunduğunu, çocuğunun yoldan geçen başka bir şahıs tarafından kurtarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğum kanlar içerisinde kalıyor. Kanlar içerisinde arabayla acile getiriyorlar. Mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız? Hangi sokağa gidiyoruz, oradan buradan köpek çıkıyor. Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama bunlara çözüm bulunsun."

Yalçın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.