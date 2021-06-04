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Bingöl'de ağaç dibinde insan kemikleri bulundu

Bingöl'de ağaç dibinde insan kemikleri bulundu

Ağaç dibinde insan ait kemikler ve kıyafet tedirginlik yarattı. Ekipler, buluntuları DNA tespiti yapmak üzere Adli Tıp'a gönderdi.