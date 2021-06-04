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    Bingöl'de ağaç dibinde insan kemikleri bulundu

    Ağaç dibinde insan ait kemikler ve kıyafet tedirginlik yarattı. Ekipler, buluntuları DNA tespiti yapmak üzere Adli Tıp'a gönderdi.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 17:59
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    Bingöl'de ağaç dibinde insan kemikleri bulundu

    Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, ağacın dibinde insana ait kemik, kıyafet, ayakkabı ve tespih buldu.

    Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kemikler delil torbasına alınıp, DNA tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

    ADLİ TIP İNCELEYECEK

    Ayrıca 17 Nisan'dan beri kayıp olan Hasan Göçük'ün ailesi, haberi alınca kemiklerin bulunduğu bölgeye geldi. Yakınları, bulunan kıyafetlerin Göçük'e ait olduğunu öne sürdü.

    Ailenin beyanı üzerine bulunan kemiklerin Göçük'e ait olduğu değerlendiriliyor.

    Bingöl'de ağaç dibinde insan kemikleri bulundu VİDEO


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