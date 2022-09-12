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Bingöl'de baraj kapakları açılınca mahsur kaldı
Genç ilçesindeki Murat Nehri üzerinde balık tutarken baraj kapaklarının açılması sonucu sularının yükselmesiyle adacık üzerinde mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- 12.09.2022 - 20:34
Bingöl'ün Genç ilçesi Murat Nehri'nde balık tutmaya giden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki kara parçasında mahsur kaldı.
AFAD kurtardı
Bu kişinin telefonla haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.
Kısı sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiyi botla kurtardı.