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    Bingöl'de baraj kapakları açılınca mahsur kaldı

    Genç ilçesindeki Murat Nehri üzerinde balık tutarken baraj kapaklarının açılması sonucu sularının yükselmesiyle adacık üzerinde mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
    • 12.09.2022 - 20:34
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    Bingöl'de baraj kapakları açılınca mahsur kaldı

    Bingöl'ün Genç ilçesi Murat Nehri'nde balık tutmaya giden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun aniden yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki kara parçasında mahsur kaldı.

    AFAD kurtardı

    Bu kişinin telefonla haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

    Kısı sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiyi botla kurtardı.

    Bingöl de baraj kapakları açılınca mahsur kaldı #1

    Bingöl de baraj kapakları açılınca mahsur kaldı #2

    Bingöl de baraj kapakları açılınca mahsur kaldı #3

    Bingöl de baraj kapakları açılınca mahsur kaldı #4


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