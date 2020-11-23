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Bingöl'de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu

Bingöl'de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu

Kiğı ilçesinde otomobil baraj gölüne düştü, bir kişi sağ olarak kurtuldu kayıp sürücü için de arama çalışması başlatıldı.