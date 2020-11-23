Dolar
7.6516
0.4278%
Euro
9.09
0.5341%
Altın
1873.33
0.0186%
Borsa
1323.95
0%
G. Altın
460.602
0.3816%
Bitcoin
139714.48
-1.6029%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Bingöl'de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu

    Kiğı ilçesinde otomobil baraj gölüne düştü, bir kişi sağ olarak kurtuldu kayıp sürücü için de arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 04:08
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 04:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu

    Bingöl’ün Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülfü Dolu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Yedisu Baraj Gölü'ne düştü.

    Araçta bulunan bir kişi kurtulmayı başarırken sürücü Dolu, araçla birlikte suda kayboldu.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çalışma başlattı.

    Öte yandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden dalgıç polislerin takviye olarak bölgeye gönderildiği öğrenildi.

    Baraj gölünde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Bingöl'de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu İZLE


    Bingöl de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu #1

    Bingöl de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu #2

    Bingöl de baraja düşen otomobilin şoförü kayboldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir