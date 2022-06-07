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    Bingöl'de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar

    Arkadaşlarıyla oynamaya giden küçük çocuk, köpek saldırısı sonucunda baldır ve sırtından yaralandı.
    • 07.06.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:59
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    Bingöl'de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar

    Bingöl'ün İnalı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bir bölgeye erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç’a köpek sürüsü saldırdı.

    Köpeklerin saldırısını gören çevredeki kadınlar, küçük çocuğu imdadına yetişti.

    Ailesine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.

    Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.

    Bingöl'de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar VİDEO

    "Kadınlar olmasaydı parçalamışlardı"

    Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman’a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlar olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor” şeklinde konuştu.

    Bingöl de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar #1

    Bingöl de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar #2

    Bingöl de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar #3

    Bingöl de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar #4

    "Erik toplamaya geldik bizi kovaladılar"

    Erik toplamaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Osman Tunç ise “Erik toplamaya geldik, sonra bir yandan köpekler geldi. Bizi kovaladılar” dedi.

    Bingöl de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar #5

    Bingöl de başıboş köpek dehşeti: 6 yaşındaki çocuğa saldırdılar #6


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