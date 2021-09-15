Bingöl’de bin 100 kök kenevir ve 21 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de bin 100 kök kenevir ve 21 kilo esrar ele geçirildi

2 farklı noktaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 100 kök kenevir, 101 kök skunk bitkisi ve 21 kilogram esrar yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Dün 2 ayrı noktaya operasyon gerçekleştiren ekipler, 1100 kök kenevir, 101 kök skunk bitkisi ve tarlada kurutulmaya bırakılmış 21 kilogram esrar ele geçirdi.

EKİMİ KİMİN YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Uyuşturucunun kimler tarafından ekildiğinin belirlenmesi için jandarmanın çalışması devam ediyor.













