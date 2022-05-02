Bingöl'de bir araç sürüye çarptı: 50 koyun telef oldu

Bingöl'de bir araç sürüye çarptı: 50 koyun telef oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada 2’si çoban 6 kişi yaralanırken, 50 koyun ise telef oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi mevkiinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıkarak koyun sürüsüne çarptı.

6 kişi yaralandı

Kazada araç içindeki 4 kişi ve sürüdeki 2 çoban yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de bir araç sürüye çarptı: 50 koyun telef oldu - Video



50 koyun telef oldu

İHA'nın haberine göre, yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada 50 koyunda telef oldu.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.







