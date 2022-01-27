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    Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi

    Kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütleleri şiddetle aşağıya düştü. O esnada balkonlara ve klimalara zarar veren kar kütlelerinin düşüş anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 18:07
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    Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi

    Bingöl, çetin kar koşullarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

    ÇATIDAN KAR KÜTLELERİ DÜŞTÜ

    Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi’nde 4 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, yağan yağmurla birlikte gevşeyip, aralıklarla aşağı düştü.

    4 İŞ YERİ BALKONU VE KLİMALAR ZARAR GÖRDÜ

    Bu sırada düşmenin şiddetiyle ise 4 iş yerinin balkonları ile klimaları zarar gördü.

    PANİK ANLARI KAMERADA

    Binanın yakınında bulunan 2 kişi büyük panik yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi VİDEO

    Bingöl de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi #1

    Bingöl de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi #2

    Bingöl de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi #3

    Bingöl de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi #4

    Bingöl de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi #5


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