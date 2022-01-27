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- Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi
Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi
Kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütleleri şiddetle aşağıya düştü. O esnada balkonlara ve klimalara zarar veren kar kütlelerinin düşüş anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 27.01.2022 - 17:13
- Güncelleme : 27.01.2022 - 18:07
Bingöl, çetin kar koşullarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
ÇATIDAN KAR KÜTLELERİ DÜŞTÜ
Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi’nde 4 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, yağan yağmurla birlikte gevşeyip, aralıklarla aşağı düştü.
4 İŞ YERİ BALKONU VE KLİMALAR ZARAR GÖRDÜ
Bu sırada düşmenin şiddetiyle ise 4 iş yerinin balkonları ile klimaları zarar gördü.
PANİK ANLARI KAMERADA
Binanın yakınında bulunan 2 kişi büyük panik yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri balkonlara zarar verdi VİDEO