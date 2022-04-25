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- Bingöl'de, düdüklü tencere içerisindeki EYP düzeneği imha edildi
Bingöl'de, düdüklü tencere içerisindeki EYP düzeneği imha edildi
- 25.04.2022 - 16:04
- Güncelleme : 25.04.2022 - 16:31
Bingöl’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor..
Çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında arama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Çalışmalara mayın arama köpeği Moçi de destek verdi.
İHA’nın haberine göre; çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 2 düdüklü tencere içerisinde toplamda 40 kilo ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirildi.
“EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir”
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda mayın arama köpeği Moçi’nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 40 kg ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir.” denildi.
Bingöl'de, düdüklü tencere içerisindeki EYP düzeneği imha edildi VİDEO