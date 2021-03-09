Bingöl’de düğün salonu önündeki köpeği tabancayla öldürdü

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İşten çıkarma kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin dış politikasını Yunan basınına şikayet etti

Batan gemi ruhsatlarıyla devleti 70 milyon lira zarara uğrattılar

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