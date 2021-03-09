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- Bingöl’de düğün salonu önündeki köpeği tabancayla öldürdü
Bingöl’de düğün salonu önündeki köpeği tabancayla öldürdü
Kimliği belirsiz kişi, düğün salonu önündeki köpeği tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
- DHA
- 09.03.2021 - 14:53
- Güncelleme : 09.03.2021 - 14:57
Bingöl’ün Solhan ilçe merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, düğün salonu önünde duran köpeği tabancayla ateş ederek, öldürdü.
Silah sesini duyan çevredekiler, olay yerine geldiklerinde köpeği kanlar içinde buldu.
ÖLDÜRÜP, KAÇTI
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de köpeği öldürüp, kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.