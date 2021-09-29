Bingöl'de evinde kaza geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

Evinde bıçakla yaralanan özel harekat polisi tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yapan 32 yaşındaki Ahmet Kekül, kent merkezindeki evinde kaza sonucu bıçakla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ SİVAS'A GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderilen Kekül'ün cenazesine yakınları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve polisler katıldı.

Genç polisin evinde geçirdiği şüpheli kazaya ilişkin eşinin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.