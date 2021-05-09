Bingöl'de foseptikteki parçalanmış cesedin sırrı ortaya çıktı

Parçalanmış erkek cesedinin 2 çocuk babasına ait olduğu ortaya çıkarken, katilin de adamın eşi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan eş, cinayeti yasak aşk nedeniyle işlediğini itiraf etti.

İstanbul'da yaşayan Ferit Bigeç, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde oturan oğlu 2 çocuk babası Yılmaz Bigeç'ten (35) haber alamayınca, Sakaören köyüne geldi.

13 Nisan'da jandarmaya oğlunun kayıp olduğuna ilişkin ihbarda bulunan Ferit Bigeç, 5 Mayıs sabahı, bahçede soğan ekerken, foseptikten gelen kötü kokuyu fark etti.

Baba bunun üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

CESEDİ PARÇALANMIŞTI

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptikte parçalanmış erkek cesedi buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları, Adli Tıp Kurumu'nda götürüldü ve otopsi yapıldı.

Cesedin Ferit Bigeç'in oğlu Yılmaz Bigeç'e ait olduğu tespit edildi.

ARKASINI DÖNÜNCE TAŞLA BAŞINA VURDU

Yılmaz Bigeç'in öldürülme olayının aydınlatılması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonrası, eşi Reyhan Bigeç gözaltına alındı.

Bigeç, jandarmada verdiği ifadesinde, köyde bir kişiyle yasak aşk yaşadığını öğrendiği eşi Yılmaz Bigeç ile aralarında tartışma çıktığını söyledi.

KAN DONDURAN İTİRAF

Reyhan Bigeç, tartışmanın büyümesiyle eşinin arkasını döndüğünü, bu sırada da kafasına taş ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı Bilgeç, şöyle konuştu:

"Gündüz vakti saat 14.00 sıralarında kocam bana hakaretlerde bulundu. Ben de sinir krizi geçirerek, bana arkasını dönükten sonra kafasına taşla vurdum, yere düştü. Çocuklarımdan biri evde değildi, diğeri de yatıyordu. Cesedi odada eklem yerlerinden parçalara ayırıp camdan çıkararak evimin önündeki çukura attım."

CESEDİ BABASI TARAFINDAN BULUNDU

Ferit Bigeç, oğlunun cesedini foseptikte bulduğunu ifade ederek, "Oğlum kaybolduktan sonra köye geldim ve kendi çabamla soruşturmaya ve nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyordum. Cesedin bulunduğu günün sabahında bostanımıza soğan ektik. Hayvanlar soğanlara zarar vermesin diye etrafını örtmek için eşimden kuyunun üzerinde bulunan sunta parçasını istedim. Eşim sunta parçasını kaldırınca, çok kötü koku birden etrafa yayıldı. Hemen kuyuya doğru gidip içine baktım ve orada bir ayak gördüm. Hemen jandarmaya haber verdim. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ceset parçalarını çıkardı. Daha sonra yapılan otopsinin ardından cesedin oğluma ait olduğu ortaya çıktı." dedi.

TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eşini öldürdüğü itirafının ardından Reyhan Bigeç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, jandarma ekiplerinin soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.