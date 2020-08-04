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    Bingöl'de görme engelli eşini darbetti

    Engelli eşini çocuklarının gözü önünde bayıltana kadar döven cani adamın o anları, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 08:57
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    Bingöl'de görme engelli eşini darbetti

    Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde yaşayan bir adamın, görme engelli eşine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

    BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

    Cani koca, çocuklarının gözleri önünde ve çığlıklarına aldırmadan eşini bayıltana kadar döverken, o anlar çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

    Annelerinin bayıldığını gören çocuklardan birinin, babasına elindeki sopa ile karşılık vermesi de görüntülere yansıdı.

    Bingöl'de görme engelli eşini darbetti ViDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Bingöl'de görme engelli eşini darbetti #1

    Bingöl'de görme engelli eşini darbetti #2

    Bingöl'de görme engelli eşini darbetti #3

    Bingöl'de görme engelli eşini darbetti #4

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