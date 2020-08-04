Bingöl'de görme engelli eşini darbetti

Engelli eşini çocuklarının gözü önünde bayıltana kadar döven cani adamın o anları, kameraya yansıdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan köyünde yaşayan bir adamın, görme engelli eşine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Cani koca, çocuklarının gözleri önünde ve çığlıklarına aldırmadan eşini bayıltana kadar döverken, o anlar çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Annelerinin bayıldığını gören çocuklardan birinin, babasına elindeki sopa ile karşılık vermesi de görüntülere yansıdı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.