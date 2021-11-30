Bingöl'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Bingöl'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Genç ilçesinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasta, çağrılan ambulansla hastaneye nakledildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde akşam saatlerinde hasta taşıyan ambulans, Genç Devlet Hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarparak durdu.

HASTANIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanmanın olmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.