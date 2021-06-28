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- Bingöl’de hastalanan adam ambulans helikopterine eşek sırtında taşındı
Bingöl’de hastalanan adam ambulans helikopterine eşek sırtında taşındı
Rahatsızlanan 62 yaşındaki adama ulaşmak için adrese yürüyerek giden sağlık ekipler, hasta adamı eşek sırtında ambulans helikoptere taşıdı.
- DHA
- 28.06.2021 - 12:38
Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı Bilice köyünün Beyrut mezrasında ikamet eden İmam P. (62), bir rahatsızlık geçirdi.
Şahsın yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi.
Mezraya ambulans ile ulaşamayan ekipler, söz konusu adrese yürüyerek gitti.
İlk müdahalesi yapılan İmam P.’nin hastaneye kaldırılmasına karar verildi.
1 SAAT TAŞINDI
Bölgeye ambulans helikopter gönderildi. İmam P., eşek sırtında taşınarak yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından ambulans helikoptere bindirildi.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan İmam P. tedavi altına alındı.
Bingöl’de hastalanan adam ambulans helikopterine eşek sırtında taşındı VİDEO