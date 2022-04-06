- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bingöl'de heyelan nedeniyle yol çöktü
Bingöl'de heyelan nedeniyle yol çöktü
Yelesen-Aşağıköy yolunda, toprak kayması nedeniyle çökme yaşandı. Ekiplerin yönlendirildiği bölgede, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
- DHA
- 06.04.2022 - 17:59
- Güncelleme : 06.04.2022 - 18:00
Bingöl'ün merkeze bağlı Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda toprak kayması yaşandı.
Heyelanın beraberinde ise köy yolunun bir kısmında çökme yaşandı.
Endişeye düşen vatandaşın ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ulaşım kontrollü sağlandı
Ekiplerin güvenlik önleminin ardından yolda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Riske karşı dikkat çağrısı
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, bölge halkının heyelan riskine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.