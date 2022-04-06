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    Bingöl'de heyelan nedeniyle yol çöktü

    Yelesen-Aşağıköy yolunda, toprak kayması nedeniyle çökme yaşandı. Ekiplerin yönlendirildiği bölgede, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 18:00
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    Bingöl'de heyelan nedeniyle yol çöktü

    Bingöl'ün merkeze bağlı Yelesen-Aşağıköy grup köy yolunda toprak kayması yaşandı.

    Heyelanın beraberinde ise köy yolunun bir kısmında çökme yaşandı.

    Endişeye düşen vatandaşın ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

    Ulaşım kontrollü sağlandı

    Ekiplerin güvenlik önleminin ardından yolda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

    Riske karşı dikkat çağrısı

    İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, bölge halkının heyelan riskine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

    Bingöl de heyelan nedeniyle yol çöktü #1

    Bingöl de heyelan nedeniyle yol çöktü #2

    Bingöl de heyelan nedeniyle yol çöktü #3


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