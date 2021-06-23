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Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

Yoldan traktörle geçen vatandaşlar, ön iki ayağı birbirine bağlı bir eşeği kurtardı. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaşlar, “Böyle bir insafsızlık olmaz” dedi.