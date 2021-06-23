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    Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

    Yoldan traktörle geçen vatandaşlar, ön iki ayağı birbirine bağlı bir eşeği kurtardı. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaşlar, “Böyle bir insafsızlık olmaz” dedi.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 08:04
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:05
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    Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı

    Bingöl’ün Genç ilçesi Çaytepe köy yolunda ilçe merkezine doğru traktör ile seyir halinde olan iki kişi, sıcak havada yol kenarında duran eşeği fark etti.

    Eşeğin ön iki ayağının iple birbirine bağlı olduğunu gören vatandaşlar, hemen yanına giderek ipleri çözdü.

    “BÖYLE İNSAFSIZLIK OLMAZ”

    O anları cep telefonuna da kaydeden vatandaşlar, “Böyle bir insafsızlık olmaz. Yazık, günah” diyerek, duruma tepki gösterdi.

    Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı VİDEO

    Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı #1

    Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı #2

    Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı #3

    Bingöl’de iki ayağı bağlı eşeği vatandaşlar kurtardı #4

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