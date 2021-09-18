Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'de iki kardeşin evinde yangın çıktı

Bingöl'de iki kardeşin evinde yangın çıktı

Yayla köyünde Ahmet ve Rıfat Olgun kardeşlere ait olan bitişik evlerde yangın çıktı. Yangın sonucu 3 ton saman kül olurken, çatılar ise kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.