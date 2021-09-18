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    Bingöl'de iki kardeşin evinde yangın çıktı

    Yayla köyünde Ahmet ve Rıfat Olgun kardeşlere ait olan bitişik evlerde yangın çıktı. Yangın sonucu 3 ton saman kül olurken, çatılar ise kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 18:20
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    Bingöl'de iki kardeşin evinde yangın çıktı

    Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyü Doğrular mezrasında, saat 14:00 sıralarında Ahmet ve Rıfat Olgun kardeşlere ait evde yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye geldi.

    3 TON SAMAN KÜL OLDU

    Bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    2 kardeşin kış öncesi çatıda stokladığı kışlık erzak ve 3 ton saman yanarken, çatılar kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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