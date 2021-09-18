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- Bingöl'de iki kardeşin evinde yangın çıktı
Bingöl'de iki kardeşin evinde yangın çıktı
Yayla köyünde Ahmet ve Rıfat Olgun kardeşlere ait olan bitişik evlerde yangın çıktı. Yangın sonucu 3 ton saman kül olurken, çatılar ise kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
- İHA
- 18.09.2021 - 17:55
- Güncelleme : 18.09.2021 - 18:20
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyü Doğrular mezrasında, saat 14:00 sıralarında Ahmet ve Rıfat Olgun kardeşlere ait evde yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye geldi.
3 TON SAMAN KÜL OLDU
Bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
2 kardeşin kış öncesi çatıda stokladığı kışlık erzak ve 3 ton saman yanarken, çatılar kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.