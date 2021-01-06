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    Bingöl'de kayıp müzisyenin cesedi, çöp poşetiyle araziye atıldı

    4 gündür haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz'ın, Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Ayaz'ın silahla 4 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:57
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    Bingöl'de kayıp müzisyenin cesedi, çöp poşetiyle araziye atıldı

    Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, 4 gün önce evden ayrıldı.

    Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

    KÖYLÜLER ÇÖP POŞETİNDE BULDU

    Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti.

    Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu.

    Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi.

    SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

    Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi.

    Ayaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

    Bingöl de kayıp müzisyenin cesedi, çöp poşetiyle araziye atıldı #1

    Bingöl de kayıp müzisyenin cesedi, çöp poşetiyle araziye atıldı #2

    Bingöl de kayıp müzisyenin cesedi, çöp poşetiyle araziye atıldı #3

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