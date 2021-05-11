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Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi
Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
- AA
- 11.05.2021 - 17:48
- Güncelleme : 11.05.2021 - 18:35
Bingöl'de sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi VİDEO