Euro
10.075
-0.12%
Dolar
8.2967
0.2%
Altın
489.87
0.15%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
473.562
0.48%
EXEN Coin
35.26
2.67%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi

    Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
    • AA
    • 11.05.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 18:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi

    Bingöl'de sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.

    Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi VİDEO

    Bingöl de köy minibüsü şarampole devrildi #1

    Bingöl de köy minibüsü şarampole devrildi #2

    Bingöl de köy minibüsü şarampole devrildi #3

    Bingöl de köy minibüsü şarampole devrildi #4

    Bingöl de köy minibüsü şarampole devrildi #5

    Bingöl de köy minibüsü şarampole devrildi #6

    Bingöl de köy minibüsü şarampole devrildi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir