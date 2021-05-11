Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Bingöl'de sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi VİDEO