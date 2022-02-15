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    Bingöl’de kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdıktan alın

    Düğün hazırlığı yapan çiftlere uyarılarda bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Devran, piyasadaki sahte altınlara karşı uyardı. Devran, tanıdık kuyumculardan alışveriş yapılmasını önerdi
    • İHA
    • 15.02.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 16:29
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    Bingöl’de kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdıktan alın

    Bingöl’de, düğün sezonunun yaklaşmasıyla gözler kuyumcu raflarına çevrildi.

    Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, düğün hazırlığı yapan çiftlere sahte altın uyarısında bulundu.

    Hazırlıkların başlamasıyla kuyumcularda hareketlilik olduğunu belirten Devran, altın piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle sahte altınların arttığını vurguladı.

    “AŞIRI DÜŞÜK AYAR ALTIN VAR PİYASADA”

    Devran, çiftlere tanıdık kuyumculardan alışveriş yapılmasını tavsiye ederek şu ifadeleri kullandı:

    “Düğün sezonu hazırlıkları başladı ve altında da bir hareketlilik başladı bizde de. Genel olarak genç çiftlerimiz, aileleri şimdiden altın alımına başlasınlar. Vatandaşlara diğer bir tavsiyem de tanıdık kuyumcularından altına almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2021 yılında benim bildiğim 15-20 adli işlem yapıldı sahte altın ile ilgili. Piyasada altının yükselmesinden dolayı aşırı düşük ayar altın var piyasada. Bu yüzden vatandaşların tanıdık kuyumcularından altın almalarını tavsiye ediyoruz.”

    Bingöl’de kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdıktan alın VİDEO


    Bingöl’de kuyumculardan sahte altın uyarısı: Tanıdıktan alın #1


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