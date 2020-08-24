Bingöl’de Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Serinlemek için girdiği nehirde hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Murat Nehri’ne giren 14 yaşındaki Özkan Bezenk, akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu.

Serinlemek için girdiği suda çocuğun kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Bunun üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla nehirde arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.