Bingöl'de bir okulda yapılan deprem tatbikatına katılan öğrenciler, bu sırada meydana gelen 4 büyüklüğündeki gerçek depremin etkilerini hissetti.

Bingöl'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Öğrenciler, tatbikat kapsamında okuldan tahliye edildikleri sırada saat 11.20 sıralarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

TATBİKAT ANINDA DEPREMİ YAŞADILAR, O ANLAR KAMERADA

Öğrencilerin tatbikat sırasında meydana gelen depremi yaşadıkları anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusrettin Uçar, tatbikat gereği okulun tahliye edildiği sıralarda gerçek depremi yaşadıklarını anlattı.

Bingöl'de öğrenciler deprem tatbikatı yaparlarken gerçek depreme yakalandı

"O ANDA NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"

Öğrencilerden İlknur Savuş da depremde çok korktuklarını ifade ederek, "Tatbikat yaparken depreme yakalandık, o anda ne yapacağımızı bilemedik. iyi ki AFAD ekipleri geldi ve bize ne yapacağımızı gösterdi." diye konuştu.