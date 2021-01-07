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    Bingöl’de öldürülen müzisyenin katili yakalandı

    35 yaşındaki müzisyenin öldürülmesi ile ilgili kentte aynı işi yapan şüpheli gözaltına alınırken, olayı itiraf ettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 07.01.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 11:15
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    Bingöl’de öldürülen müzisyenin katili yakalandı

    Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Deniz Ayaz’ın (35), Bingöl merkeze bağlı Sarıçiçek köyündeki boş bir arazide cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu.

    Cesedi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

    Olay yerine giden ekiplerin inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı.

    Yapılan otopside Ayaz’ın, yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Ayaz'ın cenazesi Düzağaç Mezarlığı'na defnedildi.

    Bingöl’de öldürülen müzisyenin katili yakalandı #1

    4 SAAT SONRA KATİLİ BULUNDU

    Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayaz’ı öldüren şüphelinin, bir dönem birlikte çalıştığı müzisyen Samet A. olduğunu belirledi.

    Şüphelinin evinde olmadığını ve kaçtığını öğrenen ekipler, peşine düştü.

    Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelinin Elazığ’da bir yakınının evinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda, şüpheli Samet A.'yı ceset bulunmasından 4 saat sonra yakaladı.

    Bingöl’de öldürülen müzisyenin katili yakalandı #2

    İTİRAF ETTİ

    Cinayet şüphelisi olarak jandarmaya götürülen Samet A.’nın, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

    Jandarmada ifadesi alınan şüphelinin, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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