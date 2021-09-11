Halk otobüsü şoförü, aracında baygınlık geçiren genç kızı hızlıca hastaneye yetiştirdi. Dilini yutmaması için hızla hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bingöl’de SS 18 No'lu Şehir İçi Hat Minibüsleri Kooperatifinde çalışan 12 M 0028 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Avar'ın, 9 Eylül'de bir yolcusu fenalaştı.

Saat 07.39'da Kültür Kavşağı'ndayken aracındaki 17 yaşlarındaki yolculardan biri baygınlık geçirdi.

Diğer yolcuların söylemesi üzerine sürücü Mehmet Avar, zamanla yarışarak baygınlık geçiren kızı hastaneye yetiştirdi.

YOLCULAR DA ÇABA GÖSTERDİ

Diğer yolcular ise kızın dilinin boğazına kaçmaması için büyük çaba sarf etti.

Bingöl'de otobüste baygınlık geçiren kız, hastaneye bırakıldı VİDEO







HASTANEYE YETİŞTİRME ANLARI KAMERADA

Sürücü Avar, birkaç dakika içinde baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmeyi başarırken, o anlar araç içi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DURUMU İYİ

Baygınlık geçiren yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



