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Bingöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anları kameraya yansıdı.
- DHA
- 01.11.2021 - 17:00
- Güncelleme : 01.11.2021 - 17:33
Dün akşam saatlerinde Bingöl'deki Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AP 977 plakalı otomobil hızını alamadı.
Araç, kırmızı ışıkta bekleyen 34 BPD 460 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı VİDEO