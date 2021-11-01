Kırmızı ışıkta bekleyen araca otomobil çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anları kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Bingöl'deki Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AP 977 plakalı otomobil hızını alamadı.

Araç, kırmızı ışıkta bekleyen 34 BPD 460 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı VİDEO















