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    Bingöl'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Çarpmanın şiddetiyle iki bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 20:19
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 20:45
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    Bingöl'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Bingöl- Erzurum karayolu Toklular köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AID 168 otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 12 AAE 423 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

    OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, otobüsteki 2 yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralı 2 yolcuya ise sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bingöl'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO

    Bingöl de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Bingöl de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Bingöl de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Bingöl de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı #4

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