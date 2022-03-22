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Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru şehit oldu.
- DHA
- 22.03.2022 - 14:15
- Güncelleme : 22.03.2022 - 15:27
Bingöl'ün Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, saat 13.30 sıralarında bir patlama yaşandı.
Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamaya ilişkin Bingöl Valiliği'nden açıklama geldi.
2 POLİS ŞEHİT OLDU
Valilik, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu duyurdu.
BAKAN SOYLU: RABBİM KAHRAMANLARIMIZA ŞİFA VERSİN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlamaya ilişkin bir açıklama yapmıştı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 kahraman özel harekat polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim kahraman polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." demişti.