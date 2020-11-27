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    Bingöl'de PKK'nın tuzaklı sığınağı yok edildi

    Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla, PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzak kurduğu sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 13:13
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 13:28
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    Bingöl'de PKK'nın tuzaklı sığınağı yok edildi

     

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı sürdürdüğü mücadelesine aralıksız devam ediyor.

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı.

    SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

    Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan ve el bombasıyla tuzaklanmış sığınak tespit etti.

    İMHA EDİLDİ

    El bombasının imha edilmesinin ardından teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    Bingöl'de PKK'nın tuzaklı sığınağı yok edildi ViDEO

    Bingöl de PKK nın tuzaklı sığınağı yok edildi #1

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