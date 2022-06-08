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    Bingöl'de 'sahte rapor' düzenleyen 24 kişiye gözaltı

    Sahte engelli raporu hazırlayarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara sokan 24 kişilik şebeke, polis operasyonuyla yakayı ele verdi.
    • 08.06.2022 - 13:54
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    Bingöl'de 'sahte rapor' düzenleyen 24 kişiye gözaltı

    Bingöl'de usulsüz engelli raporu düzenleyen çete, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Bunun üzerine Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince detaylı soruşturma başlatıldı.

    Engellilere tanınan ayrıcalıklar incelendi

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenen engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi-manevi kolaylıklar mercek altına alındı.

    Bingöl de sahte rapor düzenleyen 24 kişiye gözaltı #1

    Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

    "Suç örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, engelli vatandaşlara sağlanan birtakım maddi kolaylıklardan yararlanmak amacıyla kentte usulsüz engelli raporu düzenledikleri anlaşılan şüpheliler tespit edildi.

    Yazışmalarla ortaya çıkarıldı

    Bu kapsamda usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdikleri ve şüphelilerin elde ettikleri maddi menfaat yapılan yazışmalarla ortaya çıkarıldı.

    Bingöl de sahte rapor düzenleyen 24 kişiye gözaltı #2

    Hastane çalışanlarının da olduğu 24 kişi yakalandı

    Tespit edilmelerin tamamlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre; raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılırken süphelilerin emniyetteki işlemlerine de devam edileceği ifade edildi.

    Bingöl de sahte rapor düzenleyen 24 kişiye gözaltı #3


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