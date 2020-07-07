Bingöl'de sığınmaevinden çıkarttığı eşini öldürdü

İstanbul’daki bir sığınmaevinde kalan eşini ikna ederek Bingöl’e götüren adam, sokak ortasında çıkan tartışmada silahla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan adam, yakalandı.

Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezinde yaşayan, 2 çocuk annesi Zeynep T., iddiaya göre eşi Osman T. ile sorunlar yaşaması üzerine bir süre önce İstanbul'a gitti.

Sultanbeyli Polis Karakolu'na başvuran Zeynep T., talebi doğrultusunda sığınmaevine yerleştirildi.

SIĞINMAEVİNDEN ALIP, BİNGÖL’E GETİRDİ

Osman T. de bu durumu öğrenince İstanbul'a gidip, eşini ziyaret ederek, Karlıova'ya geri dönmesi için ikna etti. İlçeye 1 hafta önce gelen çift arasında, dün gece Turgut Özal Mahallesi’ndeki sanayi sitesi yakınlarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Osman T., eşini silahla vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Zeynep T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sonrası kaçan Osman T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Zeynep T.'nin cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Osman T.'nin Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.