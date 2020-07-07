- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Bingöl'de sığınmaevinden çıkarttığı eşini öldürdü
Bingöl'de sığınmaevinden çıkarttığı eşini öldürdü
- DHA
- 07.07.2020 - 16:10
Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezinde yaşayan, 2 çocuk annesi Zeynep T., iddiaya göre eşi Osman T. ile sorunlar yaşaması üzerine bir süre önce İstanbul'a gitti.
Sultanbeyli Polis Karakolu'na başvuran Zeynep T., talebi doğrultusunda sığınmaevine yerleştirildi.
SIĞINMAEVİNDEN ALIP, BİNGÖL’E GETİRDİ
Osman T. de bu durumu öğrenince İstanbul'a gidip, eşini ziyaret ederek, Karlıova'ya geri dönmesi için ikna etti. İlçeye 1 hafta önce gelen çift arasında, dün gece Turgut Özal Mahallesi’ndeki sanayi sitesi yakınlarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Osman T., eşini silahla vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Zeynep T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sonrası kaçan Osman T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.
SORGUSU SÜRÜYOR
Zeynep T.'nin cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Osman T.'nin Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.