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    Bingöl’de terör operasyonu: EYP ve mühimmat ele geçirildi

    Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen; EYP, mühimmat ve çeşitli malzemeler imha edildi.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 14:28
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    Bingöl’de terör operasyonu: EYP ve mühimmat ele geçirildi

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, merkez kırsalında bölücü terör örgütüne ait EYP ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine çalışma başlatıldı.

    TÜM MALZEMELER İMHA EDİLDİ

    İcra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette EYP, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek, olay yerinde etkisiz hale getirildi.

    Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 adet 105 mm’lik top mühimmatı, 301 Adet 5,56 mm çapında fişek, 1 adet 4’ lü pil bloğu, 1 adet uzaktan komutalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo ele geçirildi" denildi.

    Bingöl’de terör operasyonu: EYP ve mühimmat ele geçirildi #1

    Bingöl’de terör operasyonu: EYP ve mühimmat ele geçirildi #2

    Bingöl’de terör operasyonu: EYP ve mühimmat ele geçirildi #3

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