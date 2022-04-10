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    Bingöl'de teröristlerin 6 odalı sığınağı bulundu

    Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 17:30
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    Bingöl'de teröristlerin 6 odalı sığınağı bulundu

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.

    6 odalı sığınak

    Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.

    Hepsi imha edildi

    Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

    Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi VİDEO

    Bingöl de teröristlerin 6 odalı sığınağı bulundu #1

    Bingöl de teröristlerin 6 odalı sığınağı bulundu #2


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