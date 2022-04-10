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- Bingöl'de teröristlerin 6 odalı sığınağı bulundu
Bingöl'de teröristlerin 6 odalı sığınağı bulundu
Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
- DHA
- 10.04.2022 - 17:27
- Güncelleme : 10.04.2022 - 17:30
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.
6 odalı sığınak
Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.
Hepsi imha edildi
Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi VİDEO