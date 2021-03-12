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    Bingöl’de tır otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

    Tipiden dolayı önündeki otomobili fark edemeyen tır sürücüsü, başka bir araca arkadan çarptı. Otomobil şarampole yuvarlandı.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 14:17
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    Bingöl’de tır otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

    Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz kış şartları kazaya sebep oldu.

    Toklular köyü mevkisinde seyir halindeki bir tır, tipinin etkisi ile önündeki otomobili fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı.

    ŞARAMPOLE İNDİ

    Kazanın etkisi ile otomobil şarampole yuvarlandı.

    Araç içinde bulunan 4 kişi, kazadan yaralı kurtuldu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bingöl’de tır otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

    Burada müdahale edilen yarılalar, daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Bingöl’de tır otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı #2

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