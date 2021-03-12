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- Bingöl’de tır otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı
Bingöl’de tır otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı
Tipiden dolayı önündeki otomobili fark edemeyen tır sürücüsü, başka bir araca arkadan çarptı. Otomobil şarampole yuvarlandı.
- İHA
- 12.03.2021 - 14:12
- Güncelleme : 12.03.2021 - 14:17
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olumsuz kış şartları kazaya sebep oldu.
Toklular köyü mevkisinde seyir halindeki bir tır, tipinin etkisi ile önündeki otomobili fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı.
ŞARAMPOLE İNDİ
Kazanın etkisi ile otomobil şarampole yuvarlandı.
Araç içinde bulunan 4 kişi, kazadan yaralı kurtuldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Burada müdahale edilen yarılalar, daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.