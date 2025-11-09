Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bingöl’ün Solhan ilçesi Yeni Başak Yolu Murat Köyü Köprüsü mevkiinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Şefik Toplu hayatını kaybetti, G.G., A.U. ve T.B. ise yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın bildirilmesinin ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şefik Toplu’nun cenazesi ise incelemenin ardından morga götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazanın nedeni ve detaylarını belirlemek için çalışma başlattı.