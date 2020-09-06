Bingöl'de trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

Genç-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Genç-Bingöl karayolu Çayağzı mevkiinde meydana gelen olayda, 01 DGS 23 plakalı otomobil ile 12 AAE 636 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Fadile Koşan (39) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan hayatını kaybeden Koşan’ın 6 aylık yeğeni Asya Koşan’da, Bingöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Koşan’ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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