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    Bingöl'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

    Bingöl-Elazığ kara yolunda 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan diğer 5 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
    • AA
    • 25.07.2020 - 13:22
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    Bingöl'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

    Bingöl'de trafik kazası meydana geldi.

    Henüz içerisinde kim olduğu belirlenemeyen 23 BN 644 ile 34 ES 8880 plakalı iki otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 18. kilometresindeki Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 7 kişi yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Durumu ağır olan 50 yaşındaki Mehmet Ali Koç ile 65 yaşındaki Veysi Türküncü'nün, sağlık ekiplerinin hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

    Bingöl'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı #1

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