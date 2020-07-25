Bingöl'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Bingöl-Elazığ kara yolunda 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan diğer 5 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bingöl'de trafik kazası meydana geldi.

Henüz içerisinde kim olduğu belirlenemeyen 23 BN 644 ile 34 ES 8880 plakalı iki otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 18. kilometresindeki Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada 7 kişi yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan 50 yaşındaki Mehmet Ali Koç ile 65 yaşındaki Veysi Türküncü'nün, sağlık ekiplerinin hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.