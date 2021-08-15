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    Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 16:11
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    Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

    Bingöl’ün Karlıova ilçesi Kargapazar köyünde, Remzi K. kontrolündeki 12 AT 479 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

    4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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