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- Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 15.08.2021 - 16:11
Bingöl’ün Karlıova ilçesi Kargapazar köyünde, Remzi K. kontrolündeki 12 AT 479 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.